? Cosa sapere Inail e Unilab organizzano il seminario Molise Sicuro il 28 aprile a Campobasso.. L'incontro affronta i rischi amianto coinvolgendo l'Ispettorato Nazionale del Lavoro e gli ordini professionali.. Martedì 28 aprile 2026, la Sala convegni della Camera di Commercio del Molise a Campobasso ospiterà il seminario Molise Sicuro per affrontare i rischi legati all’amianto tra le ore 9.00 e le 13.00. L’appuntamento, giunto alla sua quinta edizione, nasce in concomitanza con la Giornata Mondiale per la Salute e la Sicurezza sul lavoro. L’iniziativa mira a creare un ponte tra imprese, lavoratori e istituzioni, con l’obiettivo di sensibilizzare tutti gli attori coinvolti nella tutela della salute professionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Amianto: il Molise si mobilita per la sicurezza sul lavoro

Notizie correlate

Leggi anche: Giornata mondiale sicurezza sul lavoro, la Cgil Abruzzo Molise: “Non fatalità, ma emergenza”

Acciai Speciali Terni, il Gruppo Arvedi celebra la giornata mondiale della sicurezza sul lavoro: si inaugura la mostra “Lavoro. Sicuro!”In occasione della Giornata Mondiale della Salute e Sicurezza sul Lavoro, promossa dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro, il Gruppo Arvedi...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Amianto, rischi e protezione: a Campobasso il seminario di Molise Sicuro per la Giornata Mondiale della Salute e Sicurezza sul Lavoro; Campobasso, seminario Inail su amianto e sicurezza sul lavoro; Bando Agrisolare 2026: 80% per Fotovoltaico Agricolo GSE; Amianto e sicurezza | il grande tavolo tecnico arriva a Campobasso.

Amianto, rischi e protezione: a Campobasso il seminario di Molise Sicuro per la Giornata Mondiale della Salute e Sicurezza sul LavoroCAMPOBASSO - La sicurezza sul lavoro torna al centro dell’attenzione pubblica. Martedì 28 aprile 2026, in occasione della Giornata Mondiale ... molisenetwork.net

Malattie professionali, il fattore amianto pesa ancora. Anche in MoliseNella Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro, seminario promosso da Inail e Unilab assieme al Rotary Club Campobasso ... rainews.it

OGGI 28 APRILE E' LA GIORNATA MONDIALE PER LE VITTIME DELL'AMIANTO. RICORDIAMO ROMANA BLASOTTI PAVESI, LA DONNA SIMBOLO DELLA LOTTA CONTRO L’ETERNIT Non aveva vent’anni Romana quando nel dopoguerra conobbe Mario - facebook.com facebook

"Negli occhi di chi resta", la docuserie sul caso Eternit e la strage silenziosa dell'amianto x.com