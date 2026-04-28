Amazon 16 milioni di euro per la sicurezza su lavoro in Italia

Durante l'evento SPS Italia On Tour presso l'Operations Innovation Lab di Vercelli, è stato annunciato che Amazon ha destinato 16 milioni di euro per la sicurezza sul lavoro in Italia. La cifra rappresenta un investimento diretto per migliorare le condizioni di sicurezza nei propri ambienti lavorativi. Questi dati sono stati comunicati in occasione della Giornata Mondiale per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro.

(Adnkronos) – In occasione della Giornata Mondiale per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro, Amazon ha condiviso i dati aggiornati sul proprio impegno in Italia durante SPS Italia On Tour, l’evento ospitato presso l'Operations Innovation Lab di Vercelli. L’evento, dedicato alla tecnologia a supporto della sicurezza sul posto di lavoro, è stato organizzato in collaborazione con SPS Italia, la fiera dell’automazione e del digitale per l’industria intelligente e sostenibile. Nel corso dell’evento, Stefano La Rovere, direttore globale Meccatronica & Packaging Sostenibile di Amazon, ha presentato i numeri che evidenzianol'impegno dell'azienda in Italia nel 2025, a partire dai 16 milioni di euro investiti per la sicurezza e il benessere dei dipendenti nei siti logistici italiani.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Abitare in Autonomia e Sicurezza - Parte 1

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