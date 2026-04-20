cosa sono e dove si trovano le culle per la vita

Circa 60 in tutta Italia, permettono alle madri in difficoltà di lasciare, totalmente protetti, i figli appena nati.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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