Amalfi è polemica per i costi del parcheggio Luna Rossa | la denuncia di Borrelli AVS

A Amalfi si sono sollevate polemiche riguardo ai costi del parcheggio Luna Rossa. La questione è stata portata all’attenzione da alcuni cittadini, che hanno sollecitato un intervento. Domenica, il deputato di AVS Francesco Emilio Borrelli si è recato personalmente nella località turistica della Costiera per verificare la situazione. La discussione riguarda anche altri aspetti legati alla gestione del parcheggio, oltre ai prezzi praticati.

E' polemica sui costi (e non solo) del parcheggio Luna Rossa di Amalfi. Ad intervenire, sollecitato da alcuni cittadini, è il deputato di AVS Francesco Emilio Borrelli che domenica si è recato personalmente nella nota località turistica della Costiera. “All’ingresso del parcheggio - denuncia sui.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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