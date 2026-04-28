Durante la 51esima edizione del Chaplin Award Gala, si è assistito a un momento di attenzione verso una nota figura del mondo dello spettacolo. Tra abiti eleganti e scelte di stile, un'ospite ha attirato l’attenzione puntando sull’aspetto estetico, sfoggiando gambe in evidenza. La manifestazione ha visto anche la premiazione di altri protagonisti, confermando l'importanza dell’evento nel panorama culturale e artistico.

Tra i destinatari del prestigioso riconoscimento, così chiamato in onore del suo primo vincitore, nientemeno che Charlie Chaplin, e che ogni anno vede premiare le personalità che hanno dato un contributo significativo al mondo cinematografico, c'era proprio il marito, George Clooney. È chiaro che Amal Clooney, qui, abbia voluto amplificare ancora di più il suo senso per la moda, confermando la sua propensione a tirare fuori dal proprio cilindro fashion proposte mai scontate e che, puntualmente, lasciano il segno. La scelta della celebre legale per l'evento tenutosi al Lincoln Center di New York City è infatti ricaduta su un mini dress fucsia griffato Balenciaga.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Amal Clooney punta sullo strascico e sfodera le gambe per il suo George (e il risultato è una vivace favola stilistica)

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