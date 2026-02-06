George Clooney e la moglie Amal a Milano per le Olimpiadi il saluto ai fan | Grazie mille

George Clooney e sua moglie Amal sono arrivati a Milano per seguire da vicino le Olimpiadi di Cortina 2026. L’attore ha salutato i fan con un semplice “Grazie mille” prima di immergersi nell’atmosfera della città. La coppia si è mostrata sorridente e rilassata, tra l’entusiasmo dei sostenitori che li hanno riconosciuti per strada.

Milano – C’è anche George Clooney tra i vip arrivati in Italia in vista dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Anzi, c’è la moglie Amal: “Amica di lunga data della maison (e della stessa Donatella Versace), il guardaroba di Amal Clooney è stracolmo di capi Versace. Oggi è atterrata a Milano indossando il marchio italiano, insieme al marito George”, svela Vogue. epa12644230 US actor George Clooney (L) and Amal Clooney (R) arrive for the 83rd annual Golden Globe Awards ceremony at the Beverly Hilton Hotel in Beverly Hills, California, USA, 11 January 2026. Artists in various film and television categories are awarded Golden Globes by the Hollywood Foreign Press Association. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

George Clooney e Amal sono arrivati a Milano e, appena scesi dall’aereo, hanno salutato la città con un “Grazie mille”.

George Clooney, noto per il suo fascino e le sue interpretazioni memorabili, ha recentemente preso una decisione importante: non bacerà più nessuna ragazza sul set.

