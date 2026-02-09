George e Amal Clooney sono arrivati a Milano per seguire le Olimpiadi 2026. I due sono stati visti passeggiare nel centro, tra gli sguardi curiosi di passanti e fan. In giornata, hanno partecipato anche a un rito del toro in Galleria, ma non tutti sono convinti che sia stato fatto nel modo giusto. La loro presenza ha attirato l’attenzione dei media e dei cittadini, che li hanno riconosciuti subito.

George e Amal Clooney sono stati avvistati a Milano in occasione delle Olimpiadi 2026. Chiusi gli impegni ufficiali all'Omega House, la coppia si è concessa una romantica passeggiata in Galleria Vittorio Emanuele II dove, tra i flash dei cellulari e lo stupore dei passanti, i due hanno ceduto al richiamo del celebre mosaico del toro. Un siparietto che ha subito fatto il giro dei social e causato un pizzico di imbarazzo, risolto grazie all'incoraggiamento divertito di chi era lì per caso. Leggi anche: George Clooney chiama la Casa Bianca per difendere sua moglie Amal, ecco cosa è successo Intorno alle 22 dell'8 febbraio, una folla di fan e cacciatori di autografi presidiava l'ingresso del locale di Cracco, convinta che il divo di Hollywood e la consorte sarebbero usciti di lì. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - George e Amal Clooney a Milano per le Olimpiadi 2026. Il "rito del toro" (sbagliato) in Galleria

Approfondimenti su George Amal Clooney

George Clooney e sua moglie Amal sono arrivati a Milano per una serata speciale.

George Clooney e sua moglie Amal sono arrivati a Milano per seguire da vicino le Olimpiadi di Cortina 2026.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su George Amal Clooney

Argomenti discussi: George Clooney e Amal, un tocco di Hollywood a Milano (e un rito scaramantico in Galleria…); George Clooney e la moglie Amal a Milano per le Olimpiadi, il saluto ai fan: Grazie mille; Amal Clooney, a Milano ruba la scena a George con un bellissimo scollo a cuore; Milano, George e Amal Clooney e il rito del toro in Galleria. La sorpresa dei passanti: Girate dalla parte sbagliata.

George Clooney e Amal, un tocco di Hollywood a Milano (e un rito scaramantico in Galleria…)Alla festa inaugurale nello spazio firmato Omega in Galleria Vittorio Emanuele II, la coppia è apparsa a sorpresa accanto a volti del cinema italiano e internazionale ... vanityfair.it

Milano, George e Amal Clooney e il rito del toro in Galleria. La sorpresa dei passanti: «Girate dalla parte sbagliata»La coppia era ospite a un evento di Omega. Il trucco per dribblare i paparazzi e poi il rituale portafortuna caro ai milanesi ... milano.corriere.it

Amal Clooney con jeans délavé a zampa e giacca nera reinventa lo stile effortless chic della primavera 2026 Ecco come replicare il look: https://vogueitalia.visitlink.me/6-nUGA facebook

Amal Clooney indossa un look semplice basato su capi senza tempo, per un'eleganza senza sforzo x.com