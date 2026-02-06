Clooney a Milano | il saluto di george e amal dopo l’arrivo in Italia

George Clooney e Amal sono arrivati a Milano e, appena scesi dall’aereo, hanno salutato la città con un “Grazie mille”. Il loro arrivo è stato discreto, senza grandi sfarzi, e i due sono stati subito riconosciuti dai fan che li aspettavano all’aeroporto. Clooney e sua moglie si sono mossi in modo semplice e naturale, senza fare troppo chiasso.

George Clooney e Amal Clooney sono arrivati a Milano con un saluto semplice, ma significativo: “Grazie mille”. Lo hanno fatto al termine di una giornata frenetica, al ritmo di un’Italia in movimento, con la città che accoglie le Olimpiadi con un entusiasmo crescente. L’arrivo è stato nel pomeriggio di un lunedì, 6 febbraio 2026, all’aeroporto di Milano Linate. Il momento è stato catturato in un video esclusivo da, e racconta come la coppia, ormai residente europeo da tempo, fosse stata accolta in modo caloroso, con un sorriso e un riconoscimento non soltanto del luogo, bensì dell’atmosfera. La scena era evidente: George Clooney, uomo ormai consolidato nella cultura italiana, e sua moglie Amal, con un look totale black, con un cappotto sartoriale, mini skirt, high boots animalier, e la sua duffle bag in pelle nera.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Clooney Milano

George e Amal Clooney hanno deciso di trasferirsi in Francia, lasciando gli Stati Uniti, in risposta alle tensioni politiche e sociali legate alla presidenza di Donald Trump.

George Clooney, noto per il suo fascino e le sue interpretazioni memorabili, ha recentemente preso una decisione importante: non bacerà più nessuna ragazza sul set.

Ultime notizie su Clooney Milano

