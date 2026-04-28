Amadori | A Urbino si introduca lo Youth Test

Domani si terrà il consiglio comunale di Urbino, dove tra i punti all’ordine del giorno ci sarà anche una discussione sulle politiche giovanili. Tra le proposte, figurano l’introduzione di uno Youth Test, un test pensato per valutare le competenze e le esigenze dei giovani nel territorio. La proposta è stata avanzata dall’azienda alimentare, che ha richiesto ufficialmente l’implementazione di questa misura.

Nel prossimo consiglio comunale, fissato per domani si parlerà anche di politiche giovanili: i consiglieri di opposizione infatti hanno depositato una mozione per l’introduzione dello Youth Test, strumento finalizzato a valutare l’impatto delle politiche pubbliche sulle giovani generazioni, già promosso a livello europeo e adottato in alcune realtà amministrative, tra cui il comune di Parma. La proposta nasce per iniziativa dei giovani della coalizione ed è stata condivisa e sottoscritta da tutti i gruppi di minoranza. "Si tratta di un’iniziativa che nasce da un contributo interno all’opposizione e che è stata successivamente costruita in modo collegiale – spiega Alice Amadori, consigliere comunale di Futura –; l’obiettivo è rafforzare il coinvolgimento delle giovani generazioni nei processi decisionali dell’ente".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Amadori: "A Urbino si introduca lo Youth Test" Notizie correlate Nuovo futuro per i giovani: lo youth test conquista i comuniUn nuovo paradigma di amministrazione pubblica sta prendendo forma nelle città italiane, dove la valutazione dell’impatto delle norme sulle nuove... Parma punta sui giovani: Guerra introduce lo Youth test per valutare le politicheParma mette i giovani al centro delle politiche cittadine con lo Youth test, lo strumento voluto dal sindaco Michele Guerra per valutare l’impatto...