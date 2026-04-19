In diverse città italiane sta crescendo l’adozione dello youth test, uno strumento che valuta come le norme influenzano i giovani. Dopo alcune sperimentazioni, questa pratica si sta diffondendo come parte di un approccio più ampio nelle amministrazioni locali. La sua applicazione riguarda vari ambiti, dall’urbanistica all’istruzione, portando a un’attenzione più concreta alle esigenze delle nuove generazioni.

Un nuovo paradigma di amministrazione pubblica sta prendendo forma nelle città italiane, dove la valutazione dell’impatto delle norme sulle nuove generazioni — lo youth test — sta passando da sperimentazione isolata a strategia collettiva. Il modello nato a Parma si sta diffondendo rapidamente, con l’obiettivo dell’Anci di coinvolgere almeno cento comuni nel giro di un anno, trasformando il modo in cui le decisioni locali influenzano il futuro dei cittadini più giovani. Il modello pionieristico di Parma e la visione di Guerra. Parma ha tracciato una rotta che oggi molte altre realtà cercano di seguire, consolidando la propria posizione come guida in questo ambito, anche in vista del ruolo di capitale europea dei giovani che ricoprirà durante tutto il 2027.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nuovo futuro per i giovani: lo youth test conquista i comuni

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