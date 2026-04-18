Parma punta sui giovani | Guerra introduce lo Youth test per valutare le politiche
A Parma, il sindaco ha introdotto lo Youth test, uno strumento volto a misurare come le scelte amministrative influenzano i giovani. La decisione mira a integrare le politiche cittadine con le esigenze delle nuove generazioni, offrendo un metodo specifico per analizzare l’impatto delle iniziative pubbliche. L’obiettivo è monitorare e migliorare le strategie adottate, considerando direttamente le opinioni e i bisogni dei giovani residenti.
Parma mette i giovani al centro delle politiche cittadine con lo Youth test, lo strumento voluto dal sindaco Michele Guerra per valutare l’impatto delle decisioni amministrative sulle nuove generazioni.Si tratta di un modello innovativo – tra i primi in Europa – che introduce una vera e propria.🔗 Leggi su Parmatoday.it
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