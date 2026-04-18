Parma punta sui giovani | Guerra introduce lo Youth test per valutare le politiche

A Parma, il sindaco ha introdotto lo Youth test, uno strumento volto a misurare come le scelte amministrative influenzano i giovani. La decisione mira a integrare le politiche cittadine con le esigenze delle nuove generazioni, offrendo un metodo specifico per analizzare l’impatto delle iniziative pubbliche. L’obiettivo è monitorare e migliorare le strategie adottate, considerando direttamente le opinioni e i bisogni dei giovani residenti.