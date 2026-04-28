Alzare i salari abbassare le armi | il 1° maggio è sciopero generale le categorie coinvolte

Il 1° maggio si svolgerà uno sciopero generale che coinvolgerà diverse categorie. Tra i settori interessati ci sono sanità, istruzione, ricerca e vigili del fuoco, oltre a vari comparti del settore privato. Le persone si fermeranno dal lavoro per manifestare in piazza, con l’obiettivo di chiedere un aumento dei salari e una riduzione delle armi. La giornata vedrà quindi la partecipazione di molte sigle e lavoratori.

Sanità, istruzione e ricerca e vigili del fuoco, ma anche settori privati: a incrociare le braccia il 1° maggio in occasione dello sciopero generale saranno molte categorie.L'agitazione proclamata dal sindacato Usi-Cit tocca infatti i lavoratori di tutti i settori, pubblici e privati.Lo.🔗 Leggi su Novaratoday.it

Notizie correlate

"Alzare i salari, abbassare le armi": venerdì 1° maggio è sciopero generale, le categorie coinvolteSanità, istruzione e ricerca e vigili del fuoco, ma anche settori privati: a incrociare le braccia il 1° maggio in occasione dello sciopero generale...

Sciopero generale, giornata di protesta per tutte le categorie pubbliche e privatePossibili disagi in vista in diversi settori a causa dello sciopero generale, proclamato dalle sigle sindacali Confederazione Usb, Slai Cobas per il...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Alzare i salari, abbassare le armi: venerdì 1° maggio è sciopero generale, le categorie coinvolte; Maggio 2026, mese nero per i trasporti, ecco il calendario completo degli scioperi; Sciopero generale del 1°maggio | cosa c’è da sapere e quali sono le fasce di garanzia; Sciopero generale 1° maggio 2026 settori coinvolti e servizi garantiti.

Alzare i salari si può. Dai metalmeccanici a LegnoArredoUn settore in ottima salute, quello rappresentato dalla FederlegnoArredo, può permettersi un accordo molto soddisfacente per i lavoratori. C’è stato uno sciopero e alcune settimane di agitazione, ma ... ilfoglio.it

Manovra, dal taglio Irpef ai buoni pasto, pensioni, Rc auto, bonus libri, piano casa e affitti brevi. Le misure definitive«Il punto fondamentale di questa manovra è una cosa di cui si è parlato per tanto tempo ma di cui si è parlato pochissimo in Aula: di fatto abbiamo detassato gli aumenti contrattuali, oltre ad aver ... leggo.it

Molti pensano che per farsi seguire da un team serva alzare la voce. La verità è spesso l’esatto contrario. Le persone non danno il meglio quando si sentono sotto pressione. Danno il meglio quando trovano davanti a sé una guida chiara, coerente e capace di - facebook.com facebook

#Bonelli (Avs) si sbraccia per far alzare i deputati della #Lega durante #InnodiMameli alla #Camera x.com