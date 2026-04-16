Nella fase finale della Champions League, il confronto tra Psg e Bayern si presenta come una sfida tra due delle squadre più forti d'Europa, con entrambe già qualificate in vista della finale anticipata. Tuttavia, c’è attenzione anche all’Atletico, che potrebbe influenzare gli equilibri. Nei cinque grandi campionati europei, solo l’Italia non ha ancora una squadra tra le semifinaliste, mentre le altre nazioni sono rappresentate da più di un club.

I grandi campionati europei sono cinque, per storia e per spessore, e nelle semifinali della Champions 2025-26 quattro di questi tornei - Francia, Germania, Spagna e Inghilterra - saranno rappresentati. Chi manca? L’Italia. Ormai brilliamo per le assenze. Psg-Bayern Monaco e Atletico Madrid-Arsenal saranno gli incroci delle favolose quattro ed è evidente come Psg-Bayern abbia il profilo di una finale anticipata. Chi la spunterà tra francesi e tedeschi avrà alte probabilità di alzare la coppa al cielo di Budapest, sabato 30 maggio. Poi il calcio è bello perché strano, può succedere di tutto, ma, se stiamo a quanto si è visto nei quarti, i livelli delle due prossime semifinali dovrebbero essere diversi e riverberarsi sulla finale.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La sfida tra Psg e Bayern è una finale anticipata. Ma occhio all'Atletico

Notizie correlate

Leggi anche: Champions League, Bayern-Psg e Atletico Madrid-Arsenal sono le semifinali. Tra due settimane l'andata: il programma

Bayern Monaco-PSG e Arsenal-Atletico Madrid sono le semifinali di Champions LeagueI risultati del ritorno dei quarti: i tedeschi vincono 4-3 contro il Real Madrid al termine di una partita spettacolare.

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Champions: Psg-Liverpool sfida stellare, Luis Enrique non vede favoriti; Liverpool-Psg oggi, quarti Champions League. Orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Psg-Liverpool 2-0: Doue e Kvaratskhelia indirizzano la qualificazione in vista del ritorno ad Anfield; Formazioni ufficiali Liverpool-PSG: chi gioca titolare e le ultime su Alisson, Salah, Hakimi, Kvaratskhelia e Dembelé.

PSG e Atletico conquistano le semifinali di Champions LeaguePSG e Atletico avanzano nel tabellone della Champions: risultati, marcatori e possibili avversari nelle semifinali ... notizie.it

Isak convocato dal Liverpool per la sfida contro il PSG dopo un lungo infortunio.La sfida contro il Paris Saint-Germain rappresenta un vero e proprio banco di prova per il Liverpool. Nonostante i numerosi talenti in campo, la squadra deve affrontare la forza dei parigini, tra i ... napolipiu.com

Psg-Bayern Monaco e Atletico Madrid-Arsenal le semifinali di Champions League: chi arriverà in finale - facebook.com facebook

Psg-Bayern è una finale anticipata, ma attenzione: l'Atletico del Cholo e l'Arsenal di Arteta sognano il golpe #champions x.com