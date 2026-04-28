Altra brutta sorpresa per Giancarlo Giorgetti dai conti 2025 | meno incassi dai giochi di azzardo anche se gli italiani scommettono di più

I dati sui conti del 2025 mostrano che gli incassi provenienti dal settore delle scommesse e dei giochi sono stati inferiori alle stime iniziali. Nonostante l’aumento delle scommesse effettuate dagli italiani, i ricavi generati sono risultati più bassi rispetto all’anno precedente. Questa situazione rappresenta un'ulteriore difficoltà per il settore e per le previsioni di entrata dello Stato.

Arriva un’altra brutta sorpresa dai conti 2025 per Giancarlo Giorgetti: anche gli incassi da scommesse e giochi sono stati inferiori alle previsioni, più bassi che nel 2024. Il settore del gioco in realtà non conosce crisi, ma cambia pelle. Nel 2025, gli italiani hanno scommesso la cifra record di 165,3 miliardi di euro, in crescita del 5% rispetto all’anno precedente. Eppure, mentre il volume delle giocate sale, le entrate per l’Erario diminuiscono, attestandosi a 11,47 miliardi (-0,74%). La ragione è spiegata nella relazione del Mef sul settore dei giochi pubblici, depositata nei giorni scorsi alla Camera e aggiornata con gli ultimi dati del 2025.🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Leggi anche: Dopo Messina, anche Orcel si allontana dai giochi italiani. Fino a quando? Leggi anche: Gli incassi di Roma Capitale migliorano: 6 miliardi di euro nel 2025, anche grazie a tavolini e dehors Approfondimenti e contenuti Perché i numeri del Documento di finanza pubblica non coincidono con le parole di GiorgettiI dati indicano il calo di un decimale della crescita (+0,5%) senza impatto sul deficit, mentre il ministro usa metafore come ospedale da campo con feriti che arrivano da tutte le parti. Il govern ... ilfoglio.it Giorgetti, il realista che vede nero (ma si dà da fare): dal «viene giù tutto» alla voglia di restare«Ah! Qui viene giù tutto…» è la quintessenza del giorgettismo. Una delle più tipiche espressioni del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. Ma attenzione: nulla c’entra con il rapporto deficit/pi ... roma.corriere.it