Dopo Messina, anche Orcel decide di allontanarsi dai mercati italiani. Finora non ci sono piani concreti di fusioni o acquisizioni nel nostro Paese. L’amministratore delegato di UniCredit ha fatto sapere che non vede necessità di grandi mosse, anche se conferma che i contatti con Generali proseguono regolarmente. Per ora, Orcel preferisce concentrarsi sulla crescita interna, senza grandi ambizioni di acquisizione nel breve termine. La domanda resta: quando cambierà idea?

Le parole del ceo di UniCredit fanno volare il titolo. Niente fusioni forzate, maxi cedole ai soci e pazienza sulle partite aperte con Commerzbank e Generali. Dopo un anno di scontri istituzionali, il mercato premia la creazione di valore senza operazioni straordinarie. Strategie e dividendi Andrea Orcel dice cose come “Fusioni e acquisizioni non sono una necessità”, “Parliamo regolarmente con Generali, ma non c’è altro”, “Da soli possiamo generare molto più valore di una fusione o acquisizione”, e il titolo di Unicredit vola del 6,3 per cento. Per una banca che capitalizza 120 miliardi vuol dire avere guadagnato 3,6 miliardi in una sola seduta. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Dopo Messina, anche Orcel si allontana dai giochi italiani. Fino a quando?

