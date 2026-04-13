Almanacco | Martedì 14 aprile | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno
Il 14 aprile è il 104° giorno dell'anno nel calendario gregoriano, con 261 giorni ancora da trascorrere. In questa data si celebra il santo di Santa Liduina, mentre il proverbio del giorno ricorda che aprile e maggio sono fondamentali per il resto dell'anno. Tra gli eventi storici, nel 1912, si segnala il naufragio di un transatlantico nell'Oceano Atlantico.
Lunedì 14 Aprile è il 104° giorno del calendario gregoriano. Mancano 261 giorni alla fine dell'anno.Santo del giorno: Santa LiduinaProverbio di AprileAprile e Maggio son la chiave di tutto l'annoISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAYAccadde oggi1912 – Oceano Atlantico: il transatlantico RMS.🔗 Leggi su Modenatoday.it
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