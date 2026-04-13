Almanacco | Martedì 14 aprile | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Il 14 aprile è il 104° giorno dell'anno nel calendario gregoriano, con 261 giorni ancora da trascorrere. In questa data si celebra il santo di Santa Liduina, mentre il proverbio del giorno ricorda che aprile e maggio sono fondamentali per il resto dell'anno. Tra gli eventi storici, nel 1912, si segnala il naufragio di un transatlantico nell'Oceano Atlantico.