Alluvioni | Stop consumo di suolo

Nelle ultime settimane, diversi comitati locali hanno richiesto un intervento deciso contro il consumo di suolo, in risposta agli episodi di alluvione che hanno interessato varie aree. Le richieste sono state formulate da più gruppi che rappresentano le comunità colpite, tra cui il Comitato Alluvionati 14 marzo, il Comitato Carraia, il Comitato Serravalle – San Martino e quello Trasparenza per Empoli. La loro presa di posizione si basa sui dati più recenti riguardanti le alluvioni.

Una presa di posizione chiara sulla base degli ultimi dati. E’ quella del Comitato Alluvionati 14 marzo, Comitato Carraia, Comitato Serravalle – San Martino, Comitato Trasparenza per Empoli. Il report in questione è quello del Natural Risk Index – Unipol, uno studio basato su dati ufficiali. "Dice che la Toscana è la regione più esposta in Italia al rischio alluvioni, con danni stimati fino a 333 milioni di euro ogni anno, più di terremoti e tempeste – si legge in una nota dei comitati –. Dice che la piana fiorentina è tra le aree più vulnerabili, proprio il territorio in cui viviamo, tra Firenze, Prato, Pistoia, e quindi anche Empoli dove ben il 18% degli abitanti vive in zone a pericolosità elevata e molto elevata".🔗 Leggi su Lanazione.it

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