Stop al consumo di suolo e azioni per la mobilità dolce

Il Comune ha deciso di bloccare il consumo di nuovo suolo e di promuovere la mobilità dolce, come risposta alle preoccupazioni crescenti per l'ambiente e la qualità della vita. La misura si traduce in interventi concreti, come l’ampliamento delle piste ciclabili e la riduzione del traffico nelle zone centrali. La scelta mira a migliorare la vivibilità e a tutelare gli spazi verdi, riducendo l’inquinamento e favorendo spostamenti più sostenibili. La strategia si basa sull’idea di “cura”, ovvero prendersi cura delle persone, dei servizi e del territorio, per costruire un ambiente più sano e più vicino alle

"Il nostro programma ha come cardine l’idea di ‘cura’ che significa avere cura e prendersi cura delle relazioni con le persone, dell’erogazione dei servizi e della gestione del territorio. Solo così potremo avere una città più bella. Non come slogan ma una politica intesa come servizio". Lo scorso ottobre è stata scelta all’unanimità dall’assemblea degli iscritti del Pd, nel fine settimana la presentazione ufficiale: è Carolina Nizzola, 33 anni, avvocato, la candidata sindaco per le elezioni amministrative 2026 a Bollate. La coalizione di centrosinistra che la sostiene è formata da Pd, Alleanza Verdi e Sinistra, le liste civile Uniti per Bollate, Piano B e Riformisti Bollate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - "Stop al consumo di suolo e azioni per la mobilità dolce" Allarme suolo in provincia di Como: “Stop alla cementificazione nei Pgt, serve il consumo di suolo zero” Progetto Data Center al setaccio. Occhi puntati sul consumo di suolo Da giorni, il progetto del nuovo Data Center è sotto accusa. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Stop al consumo di suolo in bassa valle di Susa; Stop al consumo di carne di cavallo in Italia, iniziato alla Camera l'iter della proposta di legge; Stop al consumo di suolo e azioni per la mobilità dolce; UniPuglia contro lo stop al consumo di carne di cavallo. Stop al consumo di carne di cavallo in Italia, iniziato alla Camera l'iter della proposta di leggeIl testo Brambilla accorpato ad altre due pdl, con l'obiettivo di ridurre lo sfruttamento e la macellazione di tutti gli equidi, considerati animali da affezione ... corriere.it Stop alla carne di cavallo, in Senato la proposta di legge per fermare il consumo in Italia: cosa prevedeUn sondaggio condotto sempre dalla Ong Animal Equity Italia in collaborazione con Ipsos, ha preso in considerazione un campione rappresentativo della popolazione italiana adulta (circa 40 milioni di ... virgilio.it UniPuglia contro lo stop al consumo di carne di cavallo Il presidente Savino Montaruli: “Una sciocchezza inaudita” - facebook.com facebook Stop al consumo di carne di cavallo, iniziato alla Camera l'iter della proposta di legge. Brambilla: «Sono parte di noi» x.com