All' ITC Arangio Ruiz il seminario per celebrare l' annivarsario della Liberazione
All'I.T.C. Vincenzo Arangio Ruiz si è svolto un seminario dedicato all'anniversario della Liberazione. L'evento ha coinvolto numerosi studenti e ha visto la presenza di diverse figure provenienti dal mondo accademico e da altri settori. Durante la giornata sono stati affrontati temi legati alla Costituzione Italiana, con interventi e discussioni tra i partecipanti. La manifestazione si è conclusa con un momento di riflessione collettiva.
Presso l’’I.T.C. – Liceo Linguistico “Vincenzo Arangio Ruiz" si è tenuta una giornata nel quale è stata celebrata la Costituzione Italiana e che ha visto la partecipazione di diversi personaggi illustri del mondo accademico e non solo, oltre a un numeroso numero di studenti e studentesse. A.🔗 Leggi su Romatoday.it
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