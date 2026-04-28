All' ITC Arangio Ruiz il seminario per celebrare l' annivarsario della Liberazione

All'I.T.C. Vincenzo Arangio Ruiz si è svolto un seminario dedicato all'anniversario della Liberazione. L'evento ha coinvolto numerosi studenti e ha visto la presenza di diverse figure provenienti dal mondo accademico e da altri settori. Durante la giornata sono stati affrontati temi legati alla Costituzione Italiana, con interventi e discussioni tra i partecipanti. La manifestazione si è conclusa con un momento di riflessione collettiva.