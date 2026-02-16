Angelo Solimène la luce del sacro un seminario per celebrare il trecento decimo anniversario della scomparsa del pittore irpino

Il seminario dedicato a Angelo Solimène si terrà ad Avellino il 17 febbraio 2026, perché ricorda i 310 anni dalla sua scomparsa. La manifestazione si svolge nel palazzo vescovile, a partire dalle 17.00, e include una mostra di opere dell’artista irpino. L’evento è promosso dal Centro di Ricerca “Basilio Orga” e dall’Archivio dei pittori irpini della prima età moderna. Un dettaglio importante: sarà possibile ammirare alcuni dipinti mai esposti prima in questa occasione.

Martedì 17 febbraio 2026 dalle ore 17.00 si terrà, presso il Palazzo Vescovile di Avellino, il seminario di storia dell'arte e mostra d'arte "Angelo Solimène la luce del sacro", promosso dal Centro di Ricerca "Basilio Orga" e dall'Archivio dei pittori irpini della prima età moderna, nel trecento decimo anniversario della scomparsa del pittore irpino Angelo Solimène (1629-1716). L'iniziativa intende rendere omaggio a una delle figure più significative della cultura figurativa dell'Irpinia tra Seicento e primo Settecento, rinnovando il legame tra l'artista e il territorio. Il seminario sarà coordinato dal saggista Sabino Morano, che guiderà i lavori e i momenti di confronto.