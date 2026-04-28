Allergie respiratorie un documento per ridurre i rischi

In occasione della Giornata mondiale per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro, si parla sempre più spesso di allergie respiratorie, soprattutto in relazione ai rischi che queste condizioni rappresentano nei luoghi di lavoro. Un documento specifico è stato predisposto per aiutare a ridurre i pericoli legati a queste allergie, che possono influenzare sia la salute dei lavoratori che la loro capacità di svolgere le attività quotidiane.

ROMA (ITALPRESS) – In occasione della Giornata mondiale per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro, le allergie respiratorie emergono come un tema sempre più rilevante non solo sul piano clinico, ma anche in relazione alla sicurezza e alla performance nei contesti professionali.Stanchezza, difficoltà di concentrazione, disturbi del sonno sono solo alcune delle manifestazioni frequentemente associate a questa condizione, che in Italia interessa circa il 20% della popolazione – oltre 12 milioni di persone – e che continua a essere sottovalutata sia sul piano diagnostico sia terapeutico.Si tratta di patologie croniche ad alta prevalenza, in...🔗 Leggi su Iltempo.it Notizie correlate Cioccolato, uova e allergie: i rischi nei più piccoliPasqua per i bambini vuol dire cioccolato a profusione, con le uova che al gusto irrinunciabile del cacao abbinano la curiosità della sorpresa da... Vieto l'ala mobile in partenza per ridurre i rischi in F1Le nuove pratiche operative legate alle partenze in Formula 1 mirano a garantire uno scatto controllato, con equilibri tra grip, potenza e gestione... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Allergie respiratorie in aumento, Sima: Serve prevenzione ambientale; Allergie respiratorie, colpiti 12 milioni di italiani; Consumers' Forum, allergie respiratorie stagionali costano 7,3 miliardi l'anno. Allergie respiratorie, un documento per ridurre i rischiROMA (ITALPRESS) - In occasione della Giornata mondiale per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro, le allergie respiratorie emergono come un tema sempre più ... italpress.com Allergie respiratorie, colpiti 12 milioni di italianiLe allergie respiratorie, che in passato venivano considerate disturbi stagionali, oggi accompagnano per periodi più lunghi una parte crescente della popolazione. A livello mondiale soffrono di allerg ... corrieredellacalabria.it Lunedì 27 Aprile 2026 Prof. Gino SCALONE PNEUMOLOGO E ALLERGOLOGO Specialista in malattie dell’ apparato respiratorio e in allergologia ESEGUE: Spirometria Prick test per allergie respiratorie Prick test per allergie alimentari Contattaci facebook Le allergie respiratorie costano all’Italia 7,3 miliardi di euro l’anno e colpiscono 12 milioni di persone. Colpa dei cambiamenti climatici Ascolta su #Spotify il #podcast di Salutedomani Abbonati! E' gratis #allergia #costi #pollini #primavera x.com