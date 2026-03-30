Cioccolato uova e allergie | i rischi nei più piccoli

Durante le festività pasquali, i bambini consumano grandi quantità di cioccolato e uova di cioccolato, spesso accompagnate da sorprese e giochi. Tuttavia, l’assunzione di questi alimenti può rappresentare un rischio per chi soffre di allergie alimentari, in particolare alle proteine del cacao e ad altri ingredienti contenuti nelle uova di cioccolato. Le autorità sanitarie ricordano l’importanza di leggere attentamente le etichette e di prestare attenzione ai segnali di reazioni allergiche.

Pasqua per i bambini vuol dire cioccolato a profusione, con le uova che al gusto irrinunciabile del cacao abbinano la curiosità della sorpresa da scartare. Ma per chi è allergico al cioccolato la festa rischia di essere un po’ meno dolce. In realtà, nella maggior parte dei casi, “ i bambini hanno reazioni allergiche alle arachidi e alla frutta a guscio contenuta nel cioccolato”, precisa a LaSalute di LaPresse Alessandro Fiocchi, responsabile di Allergologia del Bambino Gesù. Allergia al cacao: un’eventualità remota. “L’allergia al cacao è invece un fatto molto raro, per non dire eccezionale: io mi sono imbattuto in un solo caso durante tutta la mia carriera”, evidenzia il professor Fiocchi. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Cioccolato, uova e allergie: i rischi nei più piccoli Articoli correlati Sparisce il Covid, cala l’influenza, ma non nei bambini piccoli. Dove si corrono più rischiCome ogni anno, si attendeva il periodo di fine gennaio e inizio febbraio per verificare se l’asso picco dell’influenza fosse stato... Pasqua più costosa, in rialzo i prezzi delle uova di cioccolatoAGI - Anche quest'anno acquistare delle uova di Pasqua risulterà più costoso, anche se gli aumenti dei listini risultano più contenuti rispetto a... I dolci pasquali da evitare sotto i 5 anni