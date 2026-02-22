Vieto l' ala mobile in partenza per ridurre i rischi in F1

Un nuovo regolamento ha vietato l’uso dell’ala mobile in partenza per ridurre i rischi in Formula 1. La decisione deriva dagli incidenti frequenti durante le partenze, causati da difficoltà nel controllo delle vetture. Le squadre devono ora adottare strategie diverse per garantire una partenza sicura, concentrandosi su impostazioni statiche dell’ala. Questa modifica cambia le dinamiche di gara e impone un nuovo approccio ai piloti e ai team tecnici.

Le nuove pratiche operative legate alle partenze in Formula 1 mirano a garantire uno scatto controllato, con equilibri tra grip, potenza e gestione energetica nelle fasi iniziali. l'attenzione è focalizzata sull'elaborazione di nuove procedure che preservano prestazioni senza compromettere la sicurezza, offrendo al contempo una visione chiara di come evolvono le dinamiche di avvio delle vetture. Questo cambiamento coincide con la scelta di rimuovere il motogeneratore elettrico, trasferendo l'intero carico sui propulsori termici durante la partenza. Il risultato è una gestione energetica e dinamica più focalizzata sulla fase iniziale dello scatto.