Controllo ispettivo | due esercizi commerciali sanzionati per irregolarità sul lavoro e sicurezza sul posto di lavoro

Due esercizi commerciali a Palermo sono stati sanzionati durante un controllo ispettivo. Le verifiche hanno evidenziato irregolarità sul lavoro e sulla sicurezza. Le ispezioni sono avvenute sotto una forte pioggia, che ha coperto la città, e hanno portato a multe e a richiami per i gestori. Le forze dell’ordine hanno continuato a controllare per garantire il rispetto delle norme.

A Palermo, sotto una pioggia battente che ha coperto la città con un velo grigio, sono scattate le conseguenze di un’ispezione che ha messo a nudo condizioni di lavoro al limite del tollerabile. Mercoledì 4 febbraio 2026, alle 11.30, il personale dell’Ispettorato nazionale del lavoro ha chiuso due attività commerciali con sanzioni che superano i ventimila euro. Una di queste è un ristorante in centro storico, nei pressi di Piazza Pretoria, dove sono stati scoperti tre lavoratori impiegati senza alcuna comunicazione formale al sistema previdenziale. L’altro caso riguarda una rivendita di materiale edile in via Roma, dove un operaio manovrava un carrello elevatore senza aver mai seguito un corso di formazione obbligatorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

A Merate, una giovane donna di 28 anni, addetta alla mensa dell'ospedale, ha perso il lavoro dopo aver denunciato una molestia sul posto di lavoro.

