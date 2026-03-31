Alle 11 Italiano riapre i lavori a Casteldebole verso la sfida di Cremona | in attesa dei nazionali Oggi la ripresa c’è subito Lucumi

Alle 11 il Bologna ha ripreso gli allenamenti a Casteldebole in vista della partita contro Cremona e della sfida di Europa League contro l’Aston Villa, prevista giovedì 9 al Dall’Ara. La sessione odierna ha visto subito in campo il difensore colombiano Lucumi, mentre i giocatori si preparano alla trasferta pasquale e alle prossime gare ufficiali.

Il Bologna torna al lavoro: nel mirino la Pasqua a Cremona e soprattutto la sfida casalinga con l’Aston Villa, in programma giovedì 9 al Dall’Ara, valida per l’andata dei quarti di finale di Europa League. Aspettando le ultime sfide dei nazionali, il Bologna riprende questa mattina alle 11 gli allenamenti e riabbraccia Jhon Lucumi, reduce dalla trasferta americana con la Colombia e risparmiato dalla sfida tra i cafeteros e la Francia: il difensore dovrà riassorbire il fusorario, ma non ha minuti extra nelle gambe da smaltire e la cosa non dispiace. Domani rientrerà poi Pessina dagli impegni con la nazionale Under 19, ma Italiano potrà intensificare la marcia di avvicinamento alla Cremonese solo a partire da giovedì, quando in gruppo torneranno pure Ferguson, Freuler, Heggem, Helland, Vitik e Cambiaghi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Alle 11 Italiano riapre i lavori a Casteldebole verso la sfida di Cremona: in attesa dei nazionali. Oggi la ripresa, c’è subito Lucumi Articoli correlati Leggi anche: Casteldebole riapre dopo due giorni di riposo. Tanti dubbi di formazione per la gara di domenica: Casale scalpita, Lucumi rifiata. Oggi la ripresa dei lavori: Heggem da valutare IL NOTIZIARIO. Oggi alle 11 la ripresa. Lucumi da valutare. Di Vaio: "Jhon resta»Oggi la ripresa, a mezzogiorno a Casteldebole, sabato il Como al Sinigaglia (ore 15), sesto e reduce da un tris non da poco, calato in sequenza ai... Approfondimenti e contenuti Discussioni sull' argomento La Virtus Servigliano batte il Muravera e riapre la lotta salvezza; Direttiva Ue anticorruzione, torna l’abuso d’ufficio. L’Italia avrà due anni per adeguarsi; Playoff Serie A1 Tigotà – Scandicci riapre la Serie di semifinali: 3-1 a Milano, si andrà a Gara 4; Università, la mensa di Valletta Puggia non riapre, la protesta degli studenti. At 11:00 a.m., Italian football resumes at Casteldebole ahead of the Cremona match: the nationals are awaiting. The resumption is today, with Lucumi starting immediately.Il Bologna torna al lavoro: nel mirino la Pasqua a Cremona e soprattutto la sfida casalinga con l’Aston Villa, in programma giovedì 9 al Dall’Ara, valida per l’andata dei quarti di finale di Europa ... sport.quotidiano.net Riapre la nostra storica sede di corso Italia a Taranto. Vi aspettiamo. #taranto #cremeriavienna1982 #cremeriavienna #gelatoitaliano #gelatopugliese - facebook.com facebook A Firenze il più antico caffè d’Italia aveva chiuso. Oggi riapre completamente rinnovato: le foto per approfondire leggi l'articolo qui: x.com