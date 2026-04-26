Torneo di Madrid Musetti passa agli ottavi di finale E fra poco scende in campo Sinner

Lorenzo Musetti ha superato il turno e si è qualificato per gli ottavi di finale del torneo di Madrid, quarto evento Masters 1000 della stagione con un montepremi complessivo di 8 milioni di euro. Tra poco scenderà in campo anche Jannik Sinner, che partecipa alla stessa competizione. La giornata continua con il proseguimento delle partite di singolare maschile.

AGI - Lorenzo Musetti è approdato agli ottavi di finale del Mutua Madrid Open, quarto Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi totale pari a 8.235.540 euro, in scena sulla terra battuta della Caja Magica della capitale spagnola (combined con un Wta 1000 ). Il tennista carrarino, numero 9 del ranking mondiale e sesta testa di serie del seeding, si è imposto nei sedicesimi di finale sull' olandese Tallon Griekspoor, 29esima forza del tabellone e numero 33 della classifica Atp, col punteggio di 6-4 7-5. La sfida degli ottavi. Musetti agli ottavi di finale sfiderà il ceco Jiri Lehecka, 14 del mondo e 11esimo favorito del seeding, che oggi ha sconfitto lo statunitense Alex Michelsen per 6-4 6-2.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Torneo di Madrid, Musetti passa agli ottavi di finale. E fra poco scende in campo Sinner Notizie correlate LIVE Musetti-Griekspoor 6-4 7-5, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: match solido dell’azzurro che vola agli ottavi di finale!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ERRANI/PAOLINI-SIEGEMUND/ZVORANEVA NON PRIMA DELLE 13. Leggi anche: ATP Madrid 2026, Sinner e Musetti a caccia degli ottavi. Attesa per Fonseca-Jodar Altri aggiornamenti Temi più discussi: Il tabellone del Madrid Open 2026: con chi giocano Jannik Sinner e gli italiani nel singolare maschile · Tennis ATP; Madrid, il tabellone: Sinner apre con un qualificato, poi due possibili derby. Musetti contro Hurkacz; Atp Madrid, tabellone e partecipanti: il calendario delle gare; Madrid, ecco il tabellone maschile. Torneo di Madrid, Musetti batte Griekspoor e vola agli ottaviLorenzo Musetti è approdato agli ottavi di finale del Mutua Madrid Open, quarto Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi totale pari a 8.235.540 euro, ... gds.it Musetti diretta Atp Madrid: l'azzurro liquida Griekspoor in due set e vola agli ottavi. Tennis oggi LIVELorenzo sfida l'olandese nel match che mette in palio il pass per gli ottavi di finale sulla terra rossa del Masters 1000 spagnolo: aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it La partita tra Atmane e Humbert del torneo 1000 di Madrid è stata condizionata dai crampi di Atmane. Humbert ha avuto un gesto di sportività, ma il suo allenatore Chardy ha attaccato dopo l’incontro l’arbitro urlando parole forti - facebook.com facebook Sinner batte in rimonta Bonzi all'esordio nel torneo di Madrid. Alcaraz annuncia il ritiro da Roma e Parigi x.com