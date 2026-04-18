Alcaraz ha annullato la partecipazione a Madrid a causa di un problema al polso, generando preoccupazioni sulla sua presenza alle prossime tappe sulla terra battuta, tra cui Roma e Parigi. In Spagna si sono diffuse opinioni contrastanti: alcuni indicano un recupero rapido di due settimane, altri prevedono un tempo di stop più lungo. La sua assenza potrebbe influenzare il calendario e le competizioni in programma sulla terra questa stagione.

Carlos Alcaraz non giocherà il torneo di Madrid ma sarà comunque nella capitale spagnola lunedì per la cerimonia di premiazione dei Laureus che sarà condotta da Novak Djokovic. Lo spagnolo, intanto, prosegue le cure per recuperare al più presto dal guaio al polso destro che lo ha costretto prima a ritirarsi dal torneo di Barcellona e poi da Madrid, dove ha dato forfeit per il secondo anno di fila. Dalla Spagna rimbalzano voci discordanti. La versione più ottimista è che Alcaraz debba stare fermo ancora almeno due settimane per lasciar riposare l’articolazione che sarebbe affetta da capsulite. Se così fosse, Carlos potrebbe tornare in campo a Roma, magari senza forzare, per prepararsi al meglio per il Roland Garros dove difende il titolo.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Alcaraz, è allarme rosso. Stagione sulla terra a rischio, Roma e Parigi comprese

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