Imprese e sindacati hanno chiesto al governo di intervenire per far fronte ai crescenti costi che stanno mettendo sotto pressione le attività economiche. Confindustria, Cgil e Uil hanno avanzato richieste ufficiali, chiedendo nuovi aiuti e la possibilità di uno scostamento di bilancio fino al 2026. La richiesta si inserisce in un contesto di difficoltà legate all’aumento delle spese e alla necessità di supporto finanziario.

?? Cosa sapere Confindustria, Cgil e Uil chiedono nuovi aiuti e scostamento di bilancio entro il 2026. L'inflazione rischia di ridurre i salari e causare perdite di 2,2 miliardi ai Comuni. Confindustria lancia un allarme energetico mentre Cgil e Uil segnalano un rischio di erosione dei salari per il 2026, spingendo per nuovi investimenti e aiuti alle imprese in un momento di forte pressione fiscale e costi idrici ed elettrici. Il passaggio del Documento di finanza pubblica tra le Commissioni .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Allarme economia: imprese e sindacati chiedono aiuti contro i costi

Notizie correlate

Turismo in crisi: le imprese chiedono aiuti urgenti al Ministero? Cosa sapere Le associazioni turistiche chiedono al ministro Urso esenzioni fiscali e nuovi fondi europei.

Edilizia, allarme rincari: ANCE e sindacati chiedono misure urgentiTempo di lettura: 2 minuti“Già dalla scorsa settimana, e in aumento nelle ultime ore, stiamo ricevendo segnalazioni da parte delle nostre imprese di...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Senza ricambio generazionale un milione di imprese è a rischio: l’allarme di Gaetano De Vito scuote il cuore dell’economia italiana; L’allarme di Confindustria sul caro energia: Per le imprese conto da 7 a 21 miliardi; Costi di energia e carburante, l’allarme delle imprese; Caro gasolio, allarme Cgia sull’autotrasporto: un’impresa su cinque a rischio chiusura.

Allarme energia e crescita: la guerra in Medio Oriente preoccupa economia e conti pubbliciIl protrarsi della guerra in Medio Oriente rischia di avere conseguenze pesanti sull’economia italiana, alimentando lo spettro di una crisi energetica senza precedenti. A lanciare l’allarme è Confindu ... online-news.it

Rincari e incertezza, allarme Cna Ascoli 'emergenza paragonabile a pandemia'Lo scenario economico legato alle tensioni geopolitiche in Medio Oriente apre una fase particolarmente complessa per le piccole e medie imprese del Piceno. (ANSA) ... ansa.it

Slitta l'obbligo di assicurazione per i monopattini, immediato scatta l’allarme rincari https://notizie.tiscali.it/economia/articoli/slitta-obbligo-assicurazione-monopattini-16-luglio/ - facebook.com facebook

Allarme AIE: Europa a rischio carburante per sole 6 settimane. “Crisi senza precedenti” su economia e voli x.com