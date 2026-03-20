Domani un’iniziativa con il Cai alla scoperta del territorio

Domani il Gruppo Cai Val Tramazzo Modigliana & Tredozio celebra gli 80 anni della Sezione Cai di Faenza con un’escursione a Modigliana. L’iniziativa prevede una giornata dedicata alla scoperta del territorio e alla natura, coinvolgendo i partecipanti in un percorso che mette in evidenza le caratteristiche della zona. L’evento è aperto a chi desidera conoscere meglio il paesaggio locale.

Domani in occasione degli 80 anni della Sezione Cai di Faenza il Gruppo Cai Val Tramazzo Modigliana & Tredozio organizza, a Modigliana, una giornata dedicata alla natura e alla conoscenza del territorio. "Si parte al mattino – spiega Luca Nati, referente Cai a Modigliana – per una escursione alla Tenuta di Montebello, in uno scrigno di biodiversità per un percorso di circa 8,2 km e 300 metri di dislivello, con Massimiliano Pitea, guida escursionistica ambientale e membro del comitato scientifico Cai Faenza". Alle 16 in sala Bernabei, approfondimento con la tavola rotonda ‘ Il lupo: tra scienza e territorio’, incontro organizzato da Cai Faenza e amministrazione comunale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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