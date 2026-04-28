alla scala di milano corrado veneziano rende omaggio a turandot
Il 24 aprile, la Scala di Milano ospiterà un evento dedicato a Turandot, parte di un progetto di Corrado Veneziano in occasione dell’anniversario della prima rappresentazione dell’opera di Giacomo Puccini. Veneziano renderà omaggio alla celebre opera attraverso una sua interpretazione. L’evento si inserisce nel calendario della stagione teatrale della Scala, che ogni anno propone numerosi appuntamenti legati al patrimonio artistico e musicale italiano.
Sarà la Scala di Milano ad accogliere, il 24 aprile, uno dei momenti più significativi del progetto che Corrado Veneziano dedica a Turandot in occasione dell’anniversario della prima rappresentazione dell’opera di Giacomo Puccini. Un appuntamento dal forte valore simbolico, ospitato proprio nel.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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Lo so, non dovrei leggerlo. Ma quando il cazzatometro passa il fondo scala... Ma secondo voi la Francia che fa il 5.1% di deficit sta uscendo dall'euro MA MAGARI potessi uscire dall'euro con un po' di deficit! Ma secondo voi NESSUNO HA MAI CHIESTO S x.com