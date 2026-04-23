Turandot compie 100 anni | l’omaggio visivo di Corrado Veneziano tra Milano e Lucca

In occasione del centenario di Turandot, si svolge un doppio evento che unisce arte e musica, con un progetto espositivo ideato da Corrado Veneziano. L'iniziativa si svolge tra Milano e Lucca, coinvolgendo diverse location per celebrare questa ricorrenza. L'esposizione presenta opere visive che rendono omaggio al celebre dramma lirico, accompagnate da momenti musicali dedicati alla composizione. La mostra rimarrà aperta nelle due città fino alla conclusione del mese.

Un doppio appuntamento tra arte e musica celebra il centenario di Turandot con un progetto espositivo firmato da Corrado Veneziano. Dopo un percorso di ricerca avviato nel 2024 sull’immaginario pucciniano, Veneziano concentra ora il suo sguardo su Turandot, figura enigmatica e sorprendentemente contemporanea. Per la tappa milanese presenta un’unica grande opera: un suggestivo pentagramma di lanterne rosse sospese nel cielo, evocazione visiva potente e simbolica. A Lucca, invece, il progetto si amplia con una serie di tele che intrecciano colori, segni musicali e frammenti del libretto, restituendo tutta la complessità emotiva e narrativa dell’opera.🔗 Leggi su Funweek.it

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