Alla Libreria Raffaello presentazione del libro La diaspora dell’Arte napoletana di Roberto Boni
Giovedì 30 aprile alle 18:00 si terrà una presentazione presso la Libreria Raffaello, situata in via Kerbaker a Napoli. L’evento riguarda il libro “La diaspora dell’Arte napoletana” scritto da Roberto Boni. La discussione si svolgerà nel locale e sarà aperta ai presenti interessati alla pubblicazione.
Sarà presentato giovedì 30 aprile alle ore 18,00, presso la Libreria Raffaello di via Kerbaker a Napoli. “La diaspora dell’Arte napoletana. Sulle tracce di un patrimonio disperso" di Roberto Boni (Kairos Edizioni)L’autore, dopo quaranta anni di attività professionale, come medico internista.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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