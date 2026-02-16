Alla Libreria Raffaello la presentazione di Representation matters di Ida Maria Galeone

Ida Maria Galeone presenta il suo libro “Representation matters” alla Libreria Raffaello, un evento che richiama molti lettori locali. La scrittrice discuterà delle sfide legate alla rappresentanza nelle narrazioni contemporanee, affrontando anche esempi concreti di come le storie possano cambiare prospettive. L'appuntamento si svolge venerdì 20 febbraio alle 18:00 in via Kerbaker, invitando il pubblico a scoprire i temi trattati nel suo ultimo lavoro.

Venerdì 20 febbraio alle ore 18,00 presso la Libreria Raffaello in via Kerbaker si terrà la presentazione di “Representation matters. I movimenti afroamericani e la comunità lgbtq+ dalle origini all’America di Trump" di Ida Maria Galeone (Edizioni Kairos). La giovane autrice napoletana, Ida Maria Galeone, affronta - spiega una nota dedicata all'incontro - un tema quanto mai attuale, il fenomeno del trumpismo. L’alternanza tra Partito Democratico e Partito Repubblicano ha visto forti cambiamenti di comunicazione, dal “Yes, we can” di Obama al “Make America Great Again” di Trump. Trump rappresenta gli elettori che temono per la loro sicurezza e si lasciano affascinare da Trump come salvatore della patria.🔗 Leggi su Napolitoday.it

