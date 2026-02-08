Presentazione del libro Nebbia di Antonio Mazzanti alla Libreria Zabarella
Giovedì 19 febbraio, alla Libreria Zabarella di Padova, si tiene la presentazione del libro
Giovedì 19 febbraio, la Libreria Zabarella di Padova ospita un appuntamento dedicato alla grande poesia contemporanea. A partire dalle ore 18, Antonio Mazzanti presenterà la sua opera "Nebbia - La vita felice".L'evento vedrà la partecipazione di Roberto Guidetti, che dialogherà con l'autore per.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Approfondimenti su Libreria Zabarella
Alla Libreria Raffaello, la presentazione del libro "Padre, Figlio e Spirito azzurro" di Bruno Marra
Alla Libreria Ubik di Napoli la presentazione del libro "Il bambino del miracolo" di Nicolò Barretta
La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.
Ultime notizie su Libreria Zabarella
Argomenti discussi: Nell’abbraccio dell’acqua: al Circolo dei lettori il viaggio al femminile di Fabrizio Brignone; Il serial killer degli sposini nella Polla noir di Pasquale Sorrentino.
Una misión que se sostiene en el tiempo La Asociación Educacional Antonio Raimondi (AEAR) recibió la Medalla de Honor otorgada por el Congreso de la República a la memoria de Antonio Raimondi, en reconocimiento a su aporte científico, cultural y edu facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.