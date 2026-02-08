Presentazione del libro Nebbia di Antonio Mazzanti alla Libreria Zabarella

Giovedì 19 febbraio, alla Libreria Zabarella di Padova, si tiene la presentazione del libro

Giovedì 19 febbraio, la Libreria Zabarella di Padova ospita un appuntamento dedicato alla grande poesia contemporanea. A partire dalle ore 18, Antonio Mazzanti presenterà la sua opera "Nebbia - La vita felice".L'evento vedrà la partecipazione di Roberto Guidetti, che dialogherà con l'autore per.🔗 Leggi su Padovaoggi.itImmagine generica

