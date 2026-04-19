Investe un ragazzino e fugge arrestato albanese all’Aquila

Un ragazzo di 20 anni è stato arrestato all’Aquila dopo aver investito un ragazzino e subito dopo essere fuggito. Dopo aver colpito il giovane, l’uomo ha proseguito la sua corsa, mettendo a rischio anche altri passanti. L’incidente si è verificato in un’area frequentata da pedoni e veicoli, e gli agenti sono riusciti a fermare il conducente poco dopo. La vittima è stata soccorsa e trasportata in ospedale.

L’AQUILA, 19 APR – Investe un dodicenne in pieno centro, all’Aquila, e fugge senza fermarsi: un ventenne è stato rintracciato e arrestato dai carabinieri in meno di un’ora. L’incidente è avvenuto ieri sera in via delle Grazie. Il ragazzino è stato sbalzato da un’auto il cui conducente, dopo l’impatto, si sarebbe allontanato rapidamente, rischiando di investire anche altre persone davanti alla basilica di San Bernardino, dove era in corso un concerto. Sul posto, secondo quanto riferito dal quotidiano Il Centro, sono intervenuti gli operatori del 118 e i carabinieri. Il minore è stato soccorso e trasportato all’ospedale San Salvatore, dove i primi accertamenti avrebbero evidenziato diverse fratture.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Latitante albanese arrestato con armi e documenti falsi

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