Dopo un anno e mezzo dall’annuncio che ha attirato l’attenzione degli appassionati di survival horror, è stato pubblicato online il primo teaser ufficiale di Alien: Isolation 2. Il breve video mostra immagini che richiamano l’atmosfera tesa e claustrofobica del gioco, senza fornire dettagli sulla trama o sulla data di uscita. La presentazione ha suscitato l’interesse di chi aspetta un nuovo capitolo della serie.

Dopo un anno e mezzo dall’annuncio che ha scosso il mondo dei survival horror, è apparso online il primissimo teaser ufficiale del nuovo capitolo di Alien: Isolation. Sebbene il titolo definitivo non sia ancora stato rivelato, motivo per il quale momentaneamente sarà utilizzato Alien: Isolation 2, l’atmosfera che trapela dalle prime immagini conferma che lo studio britannico Creative Assembly non ha perso il suo tocco magistrale nel dipingere il terrore spaziale. A corto d’aria. Alien: Isolation 2 è in sviluppo ed è stato da poco pubblicato un piccolo teaser che ci permette di avere un’idea del tipo di atmosfera che possiamo aspettarci. Non è molto, ma è una conferma che i lavori stanno proseguendo.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - ‘Alien: Isolation 2’, il primo teaser del nuovo incubo claustrofobico

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Panoramica sull’argomento

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