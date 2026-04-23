Clayface | Il primo trailer svela l’incubo body horror del nuovo film DCU!

Il primo trailer di Clayface, il nuovo film del DC Universe diretto da James Gunn, è stato diffuso online dopo un’anteprima a CinemaCon. Il teaser mostra un’atmosfera dark e introduce elementi di body horror, con immagini che evidenziano le caratteristiche disturbanti del personaggio. Il film si concentra su uno dei villain più noti di Batman, noto per la sua forma mutabile e il passato tragico.

Il DC Universe di James Gunn si tinge di sfumature dark e body horror. Dopo l’anteprima esclusiva al CinemaCon, è finalmente approdato online il primo teaser trailer di Clayface, il film solista dedicato a uno dei villain più iconici — e tragici — di Batman. Sebbene il Cavaliere Oscuro non sia ancora apparso ufficialmente nel nuovo corso del DCU, la Warner Bros. segue la scia del successo di Joker, puntando su un film vietato ai minori (R-rated) che promette di ridefinire il genere dei cinecomic. Un Cast e un Team Creativo d’Eccellenza. Per portare sul grande schermo Matt Hagen, un personaggio nato nel 1940 ma mai apparso in un live-action cinematografico, la DC ha scelto una squadra di specialisti del brivido: Regia: James Watkins ( The Woman in Black, Speak No Evil ).🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Clayface: Il primo trailer svela l’incubo body horror del nuovo film DCU! Notizie correlate Leggi anche: Clayface | Il nuovo film DCU slitta a ottobre per un Halloween all’insegna del body horror Clayface, la descrizione del trailer anticipa il body horror del DC UniverseIl terzo film del nuovo DC Universe di James Gunn è stato il protagonista di una presentazione alla CinemaCon di Las Vegas dove i presenti hanno... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Clayface, il primo trailer del film svela l'inquietante trasformazione di Matt Hagen; Clayface: al CinemaCon mostrato il primo trailer del film DC Studios; Clayface: primo trailer del film DC scritto da Mike Flanagan con Tom Rhys Harries; Clayface è qui: ecco il teaser trailer del primo film body horror dei DC Studios. Clayface, il primo trailer del film DCDC Studios debutta nel genere horror thriller con Clayface, il film diretto da James Watkins, con Tom Rhys Harries nel ruolo del villain ... cinefilos.it Clayface: il trailer svela l’orrore del nuovo film DCÈ stato diffuso il primo teaser trailer di Clayface, il film horror vietato ai minori ambientato nel DC Universe guidato da James Gunn. spaziogames.it Clayface non sarà il tipico cinecomic, lo avevano anticipato dai DC Studios. Con James Watkins alla regia e Mike Flanagan alla sceneggiatura, il film prometteva di essere un body horror puro e viscerale, lontano dai canoni tradizionali del genere. Il primo - facebook.com facebook Clayface | Teaser Ufficiale #Clayface #DCStudios x.com