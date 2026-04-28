Alghero caos negli spazi pubblici | la sfida contro l’illegalità

A Alghero si registrano numerosi episodi di occupazione abusiva di spazi pubblici, tra cui aree demaniali e zone pedonali. La situazione è stata segnalata da un rappresentante locale che ha evidenziato l’aumento di occupazioni non autorizzate. Le autorità stanno cercando di intervenire per ripristinare l’uso legale di queste aree, ma la questione resta al centro di un acceso dibattito pubblico.

? Cosa sapere Gianfranco Langella denuncia l'occupazione abusiva di spazi demaniali e aree pedonali ad Alghero.. La sperequazione tra commercianti regolari e venditori non autorizzati penalizza l'economia locale.. Gianfranco Langella rilancia a Alghero il dibattito sulla gestione del territorio e la necessità di controlli paritari tra chi opera legalmente e chi occupa spazi pubblici senza autorizzazione, puntando l’attenzione sul rischio di un sistema che penalizza i commercianti regolari. La questione sollevata dall’ex amministratore comunale, che ha maturato esperienza nel settore dell’imprenditoria balneare e nei temi legati al turismo, tocca le ferite aperte del centro storico, del porto e delle zone pedonali della città.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Alghero, caos negli spazi pubblici: la sfida contro l’illegalità Notizie correlate Genova, stop a pubblicità di fonti fossili negli spazi pubblici. Centrodestra contro la mozione: “Follia green”(Adnkronos) – Il Consiglio comunale di Genova ha approvato ieri pomeriggio una mozione presentata da Alleanza Verdi Sinistra che chiede di introdurre... Genova, stop pubblicità di fonti fossili negli spazi pubblici. “Follia green”Il Consiglio comunale di Genova ha approvato ieri pomeriggio una mozione presentata da Alleanza Verdi Sinistra che chiede di introdurre restrizioni... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Commercio e litorali, troppo caos e disordine. Giunta Cacciotto: Pronti al confronto; Caso Caval Marì, tensione ad Alghero: Decisioni prese senza la città. Alghero, il Serd all'ospedale?: «Si cerchi una valida sistemazione definitiva»Fratelli d’Italia Alghero interviene sul trasferimento, annunciato come temporaneo, del Serd dai locali del Distretto socio-sanitario di via degli Orti agli spazi della guardia medica dell’ospedale ... unionesarda.it