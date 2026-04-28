In un'intervista esclusiva, Alfonso Montero ha condiviso il suo punto di vista sulla corsa ai playoff, affermando che finché le possibilità matematiche resteranno aperte, il team continuerà a lottare. Durante la conversazione, Montero ha anche parlato della sua esperienza nella squadra Primavera della Juventus, offrendo dettagli sulla sua carriera e le sfide affrontate. Le sue parole forniscono uno sguardo diretto sulla situazione attuale e le ambizioni della squadra.

di Alberto Petrosilli Alfonso Montero ha analizzato la corsa playoff e parlato della propria esperienza nella Primavera della Juve. Intervistato in esclusiva da ,, Alfonso Monteiro ha fatto il punta sulla sua esperienza in Primavera e avvisando le rivali, tra cui l’Inter, nella corsa ai playoff. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Stagione 202324 divisa tra Under 17 e Primavera: quali ricordi hai di quell’annata e come è stato essere allenato da tuo papà? «È stato uno degli anni in cui ho imparato di più nella mia vita calcistica. In Under 17 abbiamo fatto una bella annata, perdendo in semifinale con la Roma, con mister Rivalta. Lì è stato tutto positivo.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Alfonso Montero spiega: «Playoff? Fino a quando la matematica non ci condanna noi ci proveremo» – ESCLUSIVA VIDEO

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