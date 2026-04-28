Alfonso Montero | I consigli di papà Paolo la Juventus come casa ma anche responsabilità – ESCLUSIVA VIDEO

Alfonso Montero, difensore della Juventus, ha rilasciato un’intervista esclusiva a Juventusnews24 in cui ha condiviso alcuni aspetti della sua carriera. Ha parlato dei consigli ricevuti da suo padre, Paolo, e del ruolo che la squadra riveste nella sua vita, tra sentimento e responsabilità. La conversazione si è concentrata sui momenti importanti e sulle sfide affrontate nel percorso sportivo.

di Marco Baridon Alfonso Montero, difensore della Juve, ha raccontato la sua storia nell’intervista esclusiva a . Le sue dichiarazioni. Ci sono cognomi che, nel mondo del calcio, non sono solo lettere stampate su una maglia, ma vere e proprie eredità di sangue, sudore e passione. Alla Juventus, pronunciare la parola “Montero” evoca istantaneamente immagini di battaglie, grinta indomabile e un amore viscerale per i colori bianconeri. Oggi, quella fiamma arde più viva che mai negli occhi di Alfonso Montero. Classe 2007, difensore e leader carismatico della Juve Primavera, Alfonso sta tracciando il proprio cammino portando sulle spalle un’eredità importante, ma affrontandola con la naturalezza di chi ha respirato Juventus fin dalla culla.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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