De Jong | La Juventus Women è grande ma per me la pressione non esiste – ESCLUSIVA VIDEO

Danielle De Jong, portiere olandese della Juventus Women, afferma che la squadra è forte, ma per lei la pressione non rappresenta un problema. La giocatrice ha sottolineato come l’ambiente sia positivo e concentrato, anche dopo la recente vittoria contro una delle rivali principali. De Jong ha raccontato di sentirsi a suo agio tra le compagne e di lavorare duramente per migliorare ogni giorno. La portiere ha anche spiegato che il suo obiettivo resta mantenere alte le prestazioni. La Juventus Women si prepara ora alla prossima sfida.

di Mauro Munno Danielle De Jong, portiere olandese della Juventus Women, parla in esclusiva a .com alla vigilia della gara di Champions col Wolfsburg. La maglia numero 1 da subito, quando in estate ha messo piede a Vinovo; i gradi da titolare conquistati pochi mesi dopo: l’addio di Peyraud-Magnin ha solo velocizzato un avvicendamento parso inevitabile a prescindere. Danielle De Jong (23 anni, olandese), da gennaio, è il nuovo primo portiere della Juventus Women. E sta parando tutto. L’abbiamo intervistata, in esclusiva, su .com alla vigilia della gara decisiva di Women’s Champions League contro il Wolfsburg. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - De Jong: «La Juventus Women è grande ma per me la pressione non esiste» – ESCLUSIVA VIDEO Como Juventus Women 0-2: Carbonell-Krumbiegel (e De Jong) per la terza di fila in campionatoQuesta sera a Como la Juventus Women ha conquistato la terza vittoria di fila in campionato, battendo le padrone di casa 2-0. Juventus Women Napoli 0-0 LIVE: rischiano Kullberg e De JongNella nona giornata di Serie A Women, Juventus Women e Napoli si affrontano in un match senza reti, terminato 0-0. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Juve, Daniëlle de Jong si racconta: Voglio vincere la Champions League; UWCL | Wolfsburg-Juventus Women | La partita; LIVE Wolfsburg-Juventus 2-2, Champions League calcio femminile in DIRETTA: non bastano le reti di Ana Capeta e Vangsgaard, finisce in pareggio; Women's Champions League, Wolsburg-Juventus 2-2. Bianconere beffate al 95’: gol e highlights. Juventus Women-Wolfsburg: probabili formazioni e dove vederlaLa Juventus Women si prepara alla gara di ritorno del play-off di Champions contro il Wolfsburg: ecco le probabili formazioni e dove vederla. europacalcio.it Juve Women ko, Salvai non basta: il derby d'Italia femminile va all'Inter95' - Triplice fischio! Il derby d'Italia femminile va all'Inter. Sconfitta per la Juve Women. 85' - Episodio singolare nel finale di partita. Salvai commette un fallo ma l'arbitro sbaglia persona e ... tuttosport.com Juventus, Women per la storia in Champions: Canzi e Walti sul Wolfsburg facebook Le emozioni dello Stadium e il Wolfsburg per la #Juventus Women Le bianconere giovedì alle 18:45 torneranno all’Allianz Stadium (biglietti ancora disponibili) e a raccontare cosa si prova a giocare in un palcoscenico del genere é Tatiana Pinto x.com