Atripalda celebra la creatività con ArtigianE in Fiera

Domenica 15 marzo 2026, la Piazzetta degli Artisti di Atripalda sarà il luogo di un evento dedicato all’artigianato locale, intitolato “ArtigianE in Fiera”. La manifestazione trasformerà lo spazio pubblico in un centro di esposizione e promozione delle creazioni artigianali, coinvolgendo artisti e artigiani della zona. L’obiettivo è mettere in mostra le produzioni e le competenze del territorio.

Domenica 15 marzo 2026 la Piazzetta degli Artisti di Atripalda si trasformerà in un vivace spazio dedicato alla creatività e alla valorizzazione dell'artigianato locale con "ArtigianE in Fiera". Un appuntamento che punta a coniugare socialità, cultura del fatto a mano e partecipazione attiva, offrendo alla comunità un'occasione di incontro e condivisione all'insegna della bellezza e dell'espressione artistica.