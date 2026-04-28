Alessia Marcuzzi rompe il silenzio | la foto col fidanzato brasiliano sorprende tutti e infiamma il web

Dopo quattro anni di assenza, Alessia Marcuzzi ha condiviso pubblicamente una foto insieme al suo nuovo compagno brasiliano. La scelta di mostrarsi con lui ha attirato l'attenzione di molti utenti sui social media, dove il post ha generato numerosi commenti. La conduttrice aveva mantenuto il riserbo sulla sua vita privata durante tutto questo periodo, ma ora ha deciso di parlare attraverso un’immagine pubblicata online.

Dopo quattro anni di silenzio assoluto sulla sua vita sentimentale, Alessia Marcuzzi ha deciso di uscire allo scoperto. La conduttrice, sempre riservata quando si tratta del cuore, ha ufficializzato sui social la relazione con Tiago Schietti, imprenditore brasiliano lontano dal mondo dello spettacolo. Il gesto è arrivato attraverso una ricondivisione eloquente: uno scatto pubblicato da Tiago sul suo profilo Instagram, dove i due appaiono abbracciati in riva al mare, a un passo dal bacio, con alle spalle il paesaggio mozzafiato di Praia do Sancho, definita dalla Marcuzzi “una delle spiagge più belle mai viste”. La foto segna un momento importante per la showgirl, che dal divorzio dal produttore televisivo Paolo Calabresi Marconi nel 2022 non aveva più mostrato pubblicamente un compagno.🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Alessia Marcuzzi rompe il silenzio: la foto col fidanzato brasiliano sorprende tutti (e infiamma il web) Notizie correlate Leggi anche: Alessia Marcuzzi, la prima foto col nuovo fidanzato: più giovane e per niente sconosciuto Belén vuota il sacco su Stefano e Alessia Marcuzzi: il commento social che infiamma il webNel corso dell’intervista televisiva, Belén Rodriguez è stata messa alle strette da domande dirette sul presunto tradimento dell’ex marito. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Alessia Marcuzzi in bikini: la foto fa il pieno di commenti su Instagram; Alessia Marcuzzi ufficializza l'amore con l'imprenditore brasiliano Tiago Schietti (più giovane di 13 anni): chi è il nuovo fidanzato; E le ventenni mute: Alessia Marcuzzi in bikini scatena il gossip; Gossip Week: Marcuzzi ufficializza il nuovo amore, Ambra innamorata, Cecilia Rodriguez smentisce la crisi con Ignazio Moser. Alessia Marcuzzi pazza d'amore in Brasile https://www.ultimenotizieflash.com/gossip-tv/coppie-vip/alessia-marcuzzi-e-tiago-schietti-e-lui-a-pubblicare-la-prima-foto-che-parla-damore facebook Alessia Marcuzzi e la prima foto social col fidanzato, l'imprenditore italo-brasiliano Tiago Schietti x.com