Durante un’intervista televisiva, Belén Rodriguez ha risposto a domande dirette sul presunto tradimento dell’ex marito. Successivamente, ha pubblicato un commento sui social media che ha attirato l’attenzione degli utenti online. La sua dichiarazione ha suscitato discussioni e commenti da parte di numerosi followers. La vicenda ha coinvolto anche le figure di Stefano e Alessia Marcuzzi, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici delle affermazioni.

Nel corso dell’intervista televisiva, Belén Rodriguez è stata messa alle strette da domande dirette sul presunto tradimento dell’ex marito. Alla richiesta esplicita di chiarire la vicenda tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi, la conduttrice ha evitato una risposta netta, limitandosi a dire che si tratta di questioni da chiedere direttamente a lui. Ha aggiunto di aver risolto tutto nella sua vita privata, lasciando intendere che il capitolo, almeno per lei, è chiuso. Questo atteggiamento segna un cambio di tono rispetto al passato. In precedenza, infatti, Belén aveva affrontato pubblicamente il tema dell’infedeltà, ammettendo di essere stata tradita più volte.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Belén vuota il sacco su Stefano e Alessia Marcuzzi: il commento social che infiamma il web

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