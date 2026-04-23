Alessia Marcuzzi la prima foto col nuovo fidanzato | più giovane e per niente sconosciuto

Alessia Marcuzzi ha pubblicato la sua prima foto insieme al nuovo fidanzato, un uomo più giovane e sconosciuto ai più. La conduttrice ha deciso di mostrarsi senza nascondersi, dopo mesi di voci e scatti paparazzati. La coppia appare in compagnia in un’immagine condivisa sui social, senza dettagli sulla loro relazione. La foto ha attirato l’attenzione dei follower e dei media, confermando ufficialmente il legame.

Alessia Marcuzzi ha scelto di non nascondersi più. Dopo mesi di indiscrezioni e avvistamenti rubati, la conduttrice torna sotto i riflettori non solo per i suoi progetti professionali, ma soprattutto per una ritrovata serenità sentimentale che, questa volta, ha deciso di condividere apertamente con il pubblico. Il viaggio in Brasile, terra che negli ultimi tempi sembra avere un significato speciale per lei, non è passato inosservato. Tra paesaggi mozzafiato e momenti di relax, ciò che ha davvero catturato l’attenzione è stato un dettaglio preciso: uno scatto social che ha definitivamente tolto ogni dubbio sulla sua nuova relazione. “Si risposa a 66 anni”.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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