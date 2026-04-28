Alessandro Spicola nuovo segretario dei Giovani Democratici nel Lazio

Alessandro Spicola è stato nominato nuovo segretario dei Giovani Democratici nel Lazio. Ha 27 anni e in passato ha ricoperto il ruolo di responsabile organizzazione dei Giovani Democratici di Roma. La nomina è stata annunciata recentemente, segnando un cambio di leadership nel movimento giovanile del Partito Democratico della regione.

Assunta Di Vaio nel ranking Research.com, nuovo riconoscimento internazionale per la Parthenope Transizione 5.0, risorse per 9,8 mld: piano esecutivo entro fine maggio “Una salamandra servita fredda”. La riflessione di Marisa Papa Ruggiero su condizione umana e ruolo dell’arte Il nuovo segretario dei Giovani Democratici (il movimento giovanile del PD) nel Lazio è Alessandro Spicola, 27 anni, già responsabile organizzazione dei GD di Roma. Ha iniziato la sua militanza politica nell’associazione universitaria “UniRete Tor Vergata” ed è legato al circolo Pd di San Giovanni. E’ laureato in Diritto Pubblico alla facoltà di Giurisprudenza di Tor Vergata.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Riccardo Martino è il nuovo segretario provinciale dei Giovani DemocraticiIl ventisettenne consigliere comunale a Carpi prende le consegne dal segretario uscente Matteo Silvestri alla guida del movimento giovanile del Pd È... Terni, Francesco Buzzao nuovo segretario dei Giovani democratici: “Vogliamo prenderci in modo costruttivo il nostro spazio”Si apre una nuova fase per i Giovani Democratici di Terni, la sezione giovanile del Partito Democratico, che negli ultimi anni ha spesso faticato a...