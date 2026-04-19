Terni Francesco Buzzao nuovo segretario dei Giovani democratici | Vogliamo prenderci in modo costruttivo il nostro spazio

A Terni, i Giovani Democratici hanno annunciato la nomina di un nuovo segretario. La sezione giovanile del Partito Democratico intende rafforzare la propria presenza e affrontare con determinazione le prossime sfide. La comunicazione ufficiale sottolinea l’obiettivo di conquistare un ruolo più stabile e riconoscibile all’interno del panorama politico locale, affermando la volontà di prendersi in modo costruttivo il proprio spazio.

Si apre una nuova fase per i Giovani Democratici di Terni, la sezione giovanile del Partito Democratico, che negli ultimi anni ha spesso faticato a ritagliarsi uno spazio tra i “grandi”, ma che ora punta a rilanciarsi con nuovi vertici e nuove sfide.A guidare questo percorso sarà Francesco Buzzao.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate Riccardo Martino è il nuovo segretario provinciale dei Giovani DemocraticiIl ventisettenne consigliere comunale a Carpi prende le consegne dal segretario uscente Matteo Silvestri alla guida del movimento giovanile del Pd È... Chi è Paky Tiani, il segretario bolognese dei Giovani Democratici che entra nella segreteria nazionaleDal quartiere Santo Stefano alla guida dell’organizzazione nazionale dei GD: il percorso politico e personale del 29enne bolognese d’adozione A 29... Altri aggiornamenti Si parla di: Giovani Democratici Terni: eletto Segretario Francesco Buzzao; Ultimo giorno del TIC festival.