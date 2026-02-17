Riccardo Martino è il nuovo segretario provinciale dei Giovani Democratici

Riccardo Martino, 27 anni, è stato scelto come nuovo segretario dei Giovani Democratici di Modena dopo aver vinto il voto tra i giovani iscritti. Originario di Carpigo, Martino ha già esperienza come consigliere comunale e lavora come ricercatore in storia all’Università di Modena e Reggio Emilia. La sua nomina arriva in un momento di transizione per il movimento giovanile.

Il ventisettenne consigliere comunale a Carpi prende le consegne dal segretario uscente Matteo Silvestri alla guida del movimento giovanile del Pd È Riccardo Martino il nuovo segretario dei Giovani Democratici della provincia di Modena. Carpigiano, 27 anni, Consigliere comunale, è ricercatore in storia presso l’Università di Modena e Reggio Emilia. Prende le consegne dal segretario uscente, Matteo Silvestri. "Ringrazio l’Assemblea per la fiducia espressa – commenta Riccardo Martino – e Matteo per il grande impegno col quale si è speso per la giovanile. Ora dobbiamo continuare con gli sforzi per avvicinare sempre più giovani alla politica, perché spetta a noi il compito di far sentire la nostra voce, le nostre esigenze, i nostri progetti per cambiare in meglio la società che ci circonda.🔗 Leggi su Modenatoday.it

Costantino Ragonese è stato scelto come nuovo segretario dei Giovani Democratici di Catania, in seguito a un’assemblea cittadina caratterizzata da partecipazione e confronto.

I Giovani Democratici della provincia si sono riuniti ieri durante il loro sesto congresso, nel corso del quale è stato eletto Luigi Nicolosi come nuovo segretario provinciale.

