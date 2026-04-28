Alessandria | 8 milioni per il territorio e nuovo volto al vertice

La Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria ha approvato un finanziamento di 8 milioni di euro destinato a progetti sul territorio. La cifra sarà utilizzata per interventi e iniziative di varia natura, con l’obiettivo di migliorare diverse aree della zona. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda interventi che coinvolgono enti e organizzazioni locali. La fondazione ha anche nominato un nuovo presidente al vertice.

? Cosa sapere Fondazione Cassa di Risparmio Alessandria approva 8 milioni di euro per il territorio.. Nuovo consiglio amministrativo gestirà il patrimonio netto di 237 milioni di euro.. Otto milioni di euro destinati alla provincia di Alessandria sono stati approvati dal Consiglio Generale della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria durante la seduta del 27 aprile 2026, segnata dal minuto di silenzio per il presidente Luciano Mariano. L’assemblea ha confermato un bilancio d’esercizio 2025 estremamente solido, nonostante il vuoto lasciato dalla scomparsa improvvisa di Mariano. I numeri parlano chiaro: l’impegno verso il territorio è cresciuto del 30% rispetto all’anno precedente, portando le risorse erogate a raggiungere la cifra di 8 milioni di euro.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Alessandria: 8 milioni per il territorio e nuovo volto al vertice Notizie correlate Olzai: via libera al piano da 1,3 milioni per il nuovo volto del paeseAlle ore 17:30 di questo venerdì 17 aprile 2026, il Teatro Comunale di Olzai diventerà il palcoscenico di una seduta del Consiglio Comunale che... Cagliari, rivoluzione a Viale Merello: 8,7 milioni per il nuovo voltoIl Comune di Cagliari ha aperto la procedura per l’assegnazione dei lavori destinati al rinnovamento di Viale Merello, un intervento che coinvolge... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Multe: nel 2025 ad Alessandria sono stati incassati quasi 4 milioni di euro; Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria: approvato il bilancio 2025, 8 milioni al territorio; Cassa di risparmio Alessandria, cda rinnovato nel ricordo di Mariano; Fondazione CrAl, nominato il nuovo consiglio di amministrazione. Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria: approvato il bilancio 2025, 8 milioni al territorioALESSANDRIA - È iniziata con un minuto di silenzio in ricordo del presidente Luciano Mariano, improvvisamente scomparso nei giorni scorsi, la riunione del ... radiogold.it A quasi trent’anni dalla scoperta dei resti sommersi del faro di Alessandria d’Egitto, è in corso un’operazione archeologica di rilevanza storica: - facebook.com facebook Duro colpo della Polizia di Stato al narcotraffico ad Alessandria: il bilancio dell’operazione è di 12 arresti e 25 indagati. Smantellato un sodalizio criminale che gestiva capillarmente lo spaccio in città, occupandosi sia dell’approvvigionamento di ingenti carichi x.com