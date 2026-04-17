Olzai | via libera al piano da 1,3 milioni per il nuovo volto del paese

Venerdì 17 aprile 2026, alle 17:30, il Teatro Comunale di Olzai ospiterà una riunione del Consiglio Comunale. Durante la seduta, sarà discusso e approvato un piano del valore di 1,3 milioni di euro destinato a modificare l’aspetto e le strutture del paese. La decisione rappresenta un passo importante per le trasformazioni urbanistiche previste nel progetto.

Alle ore 17:30 di questo venerdì 17 aprile 2026, il Teatro Comunale di Olzai diventerà il palcoscenico di una seduta del Consiglio Comunale che segnerà un punto di svolta per il futuro urbanistico e identitario del paese. Oltre alla nomina del Capitano della Compagnia Barracellare per il triennio che va dal 2026 al 2028, l’attenzione politica è tutta concentrata sull’approvazione del Programma Integrato per il Riordino Urbano (P.I.R.U.), un investimento massiccio che supera il milione e trecentomila euro. Un piano strategico tra continuità amministrativa e investimenti regionali. Il cuore finanziario della trasformazione urbana di Olzai poggia su una cifra complessiva di 1.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Olzai: via libera al piano da 1,3 milioni per il nuovo volto del paese Notizie correlate Leggi anche: Il futuro del Tempio della velocità. Un nuovo look per la Formula 1. Via libera al piano da 40 milioni Monza, via libera ai 40 milioni: il nuovo volto dell’AutodromoIl Consiglio Comunale di Monza ha dato il via libera ai tre interventi urbanistici più sensibili che riguardano l’Autodromo, sbloccando un piano di...